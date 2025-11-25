اشفاق احمد خلیل وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات تعینات
ایڈیشنل سیکرٹری کی خدمات سرانجام دے رہے تھے ،ڈی جی پی آ ئی ڈی پشاور بھی رہے وزیر اعظم نے 5افسروں کے انٹر ویوز کے بعد اشفاق خلیل کو منتخب کیا ،نوٹیفکیشن جا ری
اسلام آباد (نیوز رپورٹر،نامہ نگار ) وفاقی حکومت نے وزارت اطلاعات کے گریڈ 21 کے افسر اشفاق احمد خلیل کو وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات تعینا ت کر دیا ۔ اشفاق احمد خلیل اس سے قبل وزارت اطلاعات و نشریات میں ایڈیشنل سیکرٹری تھے ۔ انہوں نے پریس انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ پشاور میں ڈائریکٹر جنرل، پاکستان ایمبیسی ٹوکیو جاپان میں پریس قونصلر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں جبکہ وہ ڈائریکٹوریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلی کیشنز، پیمرا، انفارمیشن سروس اکیڈمی اور پی آئی ڈی میں مختلف اہم عہدوں پر بھی فائز رہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جار ی کر دیا گیا ۔وزیراعظم نے وزارت اطلاعات کے سینئر افسران طارق خان، ارشد منیر، اشفاق احمد خلیل، عمرانہ وزیر اور سعید احمد شیخ کے انٹرویوز کئے جن میں سے اشفاق احمد خلیل کے نام کو شارٹ لسٹ کر کے عہدے کے لئے منتخب کیا گیا۔ نئی تعیناتی کے بعد وزارت میں انتظامی اور پالیسی سطح پر تسلسل برقرار رہے گا اور حکومتی رابطہ کاری مزید مؤثر ہوگی۔