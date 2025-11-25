فیڈ رل گو رنمنٹ ایمپلا ئز ہا ؤ سنگ اتھا رٹی میں بدانتظا می کی شکایات وفاقی محتسب کی معائنہ ٹیم تشکیل
اسلا م آ باد(نامہ نگار )وفاقی محتسب اعجاز احمد قر یشی نے فیڈ رل گو رنمنٹ ایمپلا ئز ہا ؤ سنگ اتھا رٹی کے خلاف بد انتظا می کی شکا یات کا ازخود نو ٹس لیتے ہوئے۔۔۔
وفاقی محتسب سیکرٹریٹ کے سینئر ایڈ وائزر احمد فا روق کی سر برا ہی میں ایک معا ئنہ ٹیم تشکیل دی ہے جو26 نو مبر(بدھ)کو فیڈ رل گو رنمنٹ ایمپلا ئز ہاؤ سنگ اتھا رٹی اسلام آ باد کا دورہ کرے گی اور مو قع پر مو جود کسٹمرز کی شکا یات سننے کے سا تھ ساتھ اتھا رٹی کی انتظا میہ سے مل کر شکا یات اور اتھا رٹی کے نظام کا جا ئزہ لے گی۔