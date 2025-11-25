ایکس پر حکومتی پابندی کیخلاف درخواستیں قانون سازی کیلئے وفاقی حکومت کو بھجوا دیں
لاہور( کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ مس عالیہ نیلم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر حکومتی پابندی کیخلاف درخواستوں کو نمٹاتے ہوئے وفاقی حکومت کو قانون سازی کی ہدایت کردی۔
چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ نے سماعت کی درخواست گزار جوڈیشل ایکٹوازم پینل کے وکیل اظہرصدیق نے دلائل دئیے ۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سوشل میڈیا پرحکومتی پابندی آئین سے متصادم ہے ۔ عدالت نے درخواستوں کو وفاقی حکومت کو بھجواتے ہوئے قانونی سازی کی ہدایت کردی ۔