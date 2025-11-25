صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آبی ذخائر کے اطراف 897 تجاوزات برقرار، دو ماہ میں ختم کریں : قائمہ کمیٹی

  پاکستان
آبی ذخائر کے اطراف 897 تجاوزات برقرار، دو ماہ میں ختم کریں : قائمہ کمیٹی

سیکرٹری آبی وسائل اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے تو یہ معاملہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا جائے گا :چیئرمین کمیٹی 2050 تک زرعی اور شہری ضروریات پوری کرنے کیلئے 70 ملین ایکڑ فٹ اضافی پانی درکار ہوگا:واپڈ ا حکام کی بریفنگ

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)سینیٹر شہادت اعوان کی زیر صدارت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل کے اجلاس میں ملک بھر میں دریاؤں اور ندی نالوں پر تجاوزات کا معاملہ زیر بحث آیا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ دریاؤں پر تجاوزات سے متعلق طلب کی گئی رپورٹ  فراہم نہیں کی گئی اور کمیٹی کی ہدایات پر عملدرآمد نہ ہونا افسوسناک ہے ۔ آبی ذخائر کے اطراف 897 تجاوزات برقرار ہیں اور ان کا خاتمہ آئندہ مون سون سے پہلے لازمی ہے ، بصورت دیگر یہ سنگین انتظامی غفلت تصور ہوگی۔ کمیٹی نے ملک بھر میں دریاؤں کے کناروں پر قائم تمام تجاوزات دو ماہ میں ختم کرنے کی مہلت دے دی۔

وزارت کی جانب سے پیش کردہ ڈیٹا کے مطابق پنجاب میں 2 ہزار 687 میں سے 1 ہزار 790 تجاوزات ہٹائی جا چکی ہیں جبکہ 897 برقرار ہیں۔ سندھ میں 164 میں سے صرف 6، خیبر پختونخوا میں 377 میں سے 126 تجاوزات ختم ہوئیں جبکہ بلوچستان میں کوئی تجاوزات نہیں ہٹائی گئیں۔ کمیٹی نے سیکرٹری آبی وسائل کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صوبوں کے ساتھ موثر رابطہ نہ ہونے سے معاملات میں پیش رفت نہیں ہو رہی۔ چیئرمین نے کہا کہ اگر آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے تو معاملہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا جائے گا۔ واپڈا حکام نے اجلاس میں بتایا کہ آبادی 251 ملین سے بڑھ کر 2050 تک 315 ملین ہونے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ پانی کی طلب میں بھی نمایاں اضافہ ہوگا۔ 2050 تک زرعی اور شہری ضروریات پوری کرنے کے لئے مجموعی طور پر 70 ملین ایکڑ فٹ اضافی پانی درکار ہوگا۔ حکام نے کہا کہ پانی ذخیرہ کرنے کے لئے ڈیموں کے 5 منصوبے 2030 تک مکمل ہوں گے جن سے ملکی سٹوریج صلاحیت میں 11.13 ملین ایکڑ فٹ اضافہ ہوگا۔

