میرٹ کیخلاف شکایت پرسخت کارروائی ہوگی، سہیل آفریدی
لاکھوں بچوں کا مستقبل اساتذہ کے ہاتھوں میں امانت ہے ،تقریب سے خطاب
پشاور(این این آئی)وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کہا کہاگر میرٹ اور شفافیت کے خلاف کسی قسم کی شکایت سامنے آئی تو متعلقہ ذمہ دار کے خلاف سخت اور بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے گی ۔پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت عمران خان کے وژن کے مطابق میرٹ اور شفافیت پر یقین رکھتی ہے ۔ محکمہ تعلیم کے تحت نئے بھرتی کیے گئے اساتذہ میں تقرریوں کے آرڈرز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے کے لاکھوں بچوں کا مستقبل اساتذہ کے ہاتھوں میں ہے ، ایک مضبوط قوم کی بنیاد معیاری تعلیم اور باصلاحیت اساتذہ پر ہوتی ہے ۔