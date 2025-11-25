FAO زرعی مسائل حل کرنے میں مدد کرے ،وزیر خوراک
رانا تنویر حسین کی ایف اے او وفد سے ملاقات،تعاون بڑھانے کی درخواست
اسلام آباد (نامہ نگار ) وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے ایف اے او کے ایک وفد کے ساتھ اہم ملاقات کی ،وفد کی قیادت لِفینگ لی ڈائریکٹر ایف اے او کے لینڈ اینڈ واٹر ڈویژن کررہے تھے ۔رانا تنویر حسین نے ایف اے او سے پاکستان میں چاول کی پیداوار بڑھانے کے لیے مدد فراہم کرنے اور زرعی شعبے کو بحال کرنے کیلئے اہم منصوبوں کا آغاز کرنے کی درخواست کی۔ ڈائریکٹر ایف اے او نے پاکستان کو زرعی اور آبی مسائل سے نمٹنے میں مدد دینے کے عزم کا اظہار کیا ۔