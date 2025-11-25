اسلام آباد میں عالمی مقابلہ حسن قرأت شروع، 40 ممالک کے قرأ کی شرکت
دنیا کو اسلام کا اصل چہرہ دکھانا چاہتے ،وزارت مذہبی امور کو سابق لیگی دور کے خطوط پر دوبارہ استوار کرینگے :سردار یوسف سعود یہ ، مصر ،ایران، ترکیہ ، یو اے ای کی طرز پر نظام صلوٰۃ نافذ کرنا چاہتے ، وزیر مذہبی امورکا افتتاحی تقریب سے خطاب
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) وفاقی وزیر مذہبی امورسردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو اس طرح ڈھالنا ہے کہ ہم دنیا کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھانے کے قابل بناسکیں ، ہم پوری دنیا کو اسلام کا اصل چہرہ دکھانا چاہتے ہیں، ہم سعودی عرب، مصر ،ترکیہ ،ایران اور یو اے ای کی طرز پر پاکستان میں بھی نظام صلوٰۃ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں پہلا عالمی مقابلہ حسن قرأ ت کا انعقاد بڑی سعادت ہے جس میں40ممالک کے قرا شرکت کررہے ہیں ۔
ان خیالات کااظہارا نہوں نے عالمی مقابلہ حسن قرأت کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا مسلم لیگ ن کے سابق دور حکومت میں جن اصلاحات کا آغاز کیا تھا ہماری کوشش ہے کہ ہم وزارت مذہبی امور کو انہیں خطوط پر دوبارہ استوار کریں۔ امید ہے کہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ملک میں عربی کی تعلیم رائج کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے ، ہمیں کسی تفرقہ میں نہیں پڑنا چاہیے ۔ سیکرٹری وزارت مذہبی امور ڈاکٹر سید عطا الرحمن نے کہا کہ جن شخصیات نے معاونت کی ہم ان کے شکر گزار ہیں ۔ ان شائاللہ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا ۔