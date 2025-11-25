ہری پور میں جیت کو نہ مانا تو ہمارا بیانیہ متاثر ہوگا:شیر افضل
جن حلقوں میں امیدواروں کا اثر روسوخ تھا وہاں بائیکاٹ نہیں کیا گیا ہری پور میں حکومت پی ٹی آئی کی تھی پھرکیوں ہاری :اختیار ولی ، دنیا مہر بخاری کیساتھ
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے کہا ہے تحریک انصاف کے جو فیصلے ہورہے ہیں،یکے بعد دیگرے ،جس میں بائیکاٹ کا فیصلہ بھی شامل ہے ، سینٹ کمیٹیوں سے استعفی دینے کا فیصلہ بھی شامل ہے ،یہ سارے فیصلے ایسے ہیں جن کی سمجھ بوجھ ابھی تک پارٹی کے اکابرین کو نہیں ہورہی۔دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جہاں تک ضمنی الیکشن سے بائیکاٹ کا تعلق ہے اس الیکشن سے تحریک انصاف کو اور اس کے بیانیے کو کافی نقصان ہوا ہے ،لاہور اور ہری پورمیں امیدواروں کا اثر روسوخ تھا جس کی وجہ سے بائیکاٹ نہیں کیا گیا،جہاں امیدواروں کا اثر ورسوخ نہیں تھا وہاں پر بائیکاٹ کیا گیا،ہر ی پور کا جو الیکشن تحریک انصاف ہار گئی ہے اس پر تحریک انصاف کو سوچ بچار کرنا چاہئے ،ہری پور کے الیکشن میں ن لیگ کی جیت کو نہ مانا گیا تو اس سے ہمارا بیانیہ متاثر ہوگا، پنجاب میں مریم نواز اچھا کام کررہی ہیں، ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے۔
وزیراعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان نے کہا کہ تحریک انصاف کویہ نہیں پتا کہ وہ ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں،کبھی کہتے ہیں ہم نے بائیکاٹ کیا ہے ،کبھی کہتے ہیں ہمارے امیدوار کو لیول پلیئنگ فیلڈ نہیں ملی،ان کے دومتضاد بیانات ہیں جس کی وجہ سے یہ خود کنفیوژ ہیں،اگرتحریک انصاف الیکشن جیت جائے تو کہیں گے کہ الیکشن صاف، شفاف اور آزاد ہوئے ، ٹرن آئوٹ کے حوالے سے کہا کہ ضمنی الیکشن کی تاریخ دیکھیں، میں خود ضمنی الیکشن لڑا ہوں اور جیتا ہوں ، اس کا مجھے پتاہے ، جنرل الیکشن میں جو ماحول پورے ملک میں بنا ہوتا ہے ۔یہ بتاتا چلوں کہ این اے 18 ہری پور میں حکومت تحریک انصاف کی تھی،انتظامات سارے کے پی حکومت کے تھے ، تو تحریک انصاف اپنی سیٹ کیوں ہاری؟،یہ ان کی پرانی عادت ہے ،مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا ہے ،اب بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں گے ۔