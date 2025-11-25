صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھاندلی کا الزام تب لگاتے جب یہ میدان میں ہوتے :عطا تارڑ

دھاندلی کا الزام تب لگاتے جب یہ میدان میں ہوتے :عطا تارڑ

پوری دنیا شہباز سپیڈ کو مان رہی ، سیاست میں کوئی بائیکاٹ نہیں ہوتا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے دشمن کو دشمن کی زبان میں جواب دینا ضروری

اسلام آباد( نیوز ایجنسیاں )وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ دھاندلی کا الزام تب لگاتے جب یہ میدان میں ہوتے ، کسی عمل میں شریک نہ ہو اور پھر دھاندلی کا الزام لگانا غلط بات ہے ، سیاست میں سب سے بڑی غلطی بائیکاٹ کی ہوتی ہے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے فروغ کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے ، معرکہ حق میں ڈیجیٹل میڈیا نے اہم کردار ادا کیا، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے دشمن کو دشمن کی زبان میں جواب دینا ضروری ہے ۔

عطا تارڑ نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے ، ہر موقع پر بھرپور ساتھ دیا، جماعت اسلامی نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیے ، جماعت اسلامی نے اتنا بڑا جلسہ کیا ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا۔وفاقی وزیراطلاعات نے کہا کہ سوشل میڈیا پر قومی سلامتی اداروں کے خلاف مذموم مہم چلائی جاتی ہے ، سیاست میں بات چیت اور مکالمے سے ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں۔عطا تارڑ نے کہا کہ مثبت رویے سے مسائل کا حل ممکن ہے ، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز مل کر آگے بڑھیں، ڈیجیٹل میڈیا کا فیک نیوز کی روک تھام میں اہم کردار ہونا چاہئے ۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی طیارہ گرنے کی تحقیقات ہونی چاہئیں، تحقیقات میں سامنے آجائے گا کہ ٹیکنیکل مسئلہ تھا یا نہیں، وزیراعظم کی قیادت میں معرکہ حق میں کامیابی حاصل کی۔انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے پنجاب میں اور شہباز شریف نے پورے ملک میں کام کیا، پوری دنیا شہباز سپیڈ کو مان رہی ہے ، سیاست میں کوئی بائیکاٹ نہیں ہوتا

