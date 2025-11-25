صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر داخلہ کی قطر ی، سعودی ہم منصب سے ملاقات،مختلف امورپر گفتگو

وزیر داخلہ کی قطر ی، سعودی ہم منصب سے ملاقات،مختلف امورپر گفتگو

خلیفہ بن حمد سے نتیجہ خیز ملاقات ہو ئی ،انسداد منشیات پر بات کی ،محسن نقوی ریاض میں شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے سکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک ) وزیرداخلہ محسن نقوی نے قطری ہم منصب خلیفہ بن حمد بن خلیفہ الثانی سے ملاقات کو اہم قرار دیا ہے اور کہا کہ علاقائی اور دوطرفہ امور پر تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام میں بتایا کہ قطری وزیرداخلہ سے نتیجہ خیز ملاقات ہوئی،جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون میں اضافے اور منشیات سمگلنگ روکنے کیلئے مشترکہ کوششوں اور ساحلی محافظوں میں تعاون مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوا۔

دریں اثنا وزیر داخلہ سعودی عرب پہنچ گئے ،دارالحکومت ریاض میں سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاض پہنچنے پر سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے محسن نقوی کا استقبال کیا ۔ملاقات میں سکیورٹی تعاون بڑھانے ، منشیات کی سمگلنگ ر وکنے ، سکیورٹی امور پر بات چیت کی گئی اور مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے دونوں ملکوں کے سٹرٹیجک تعلقات کے فریم ورک کے اندر باہمی تعاون مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ 

