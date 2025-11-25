جنرل ساحر کی صدر اور وزیراعظم سے الوداعی ملاقاتیں
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے گزشتہ روز صدرآصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف سے الوداعی ملاقاتیں کیں۔
ایوان صدر میں ملاقات کے دوران صدر مملکت نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ۔وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات پر جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملک و قوم کیلئے خدمات کی تعریف کی۔ساحر شمشاد مرزا 27 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے ،وہ آخری چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی ہیں کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم میں یہ عہدہ ختم کر کے نیا عہدہ چیف آف ڈیفنس فورسز متعارف کرا یا گیا ہے جس پر بری فوج کے سربراہ ہی فائز ہوں گے ۔