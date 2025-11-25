صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل ساحر کی صدر اور وزیراعظم سے الوداعی ملاقاتیں

  • پاکستان
جنرل ساحر کی صدر اور وزیراعظم سے الوداعی ملاقاتیں

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے گزشتہ روز صدرآصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف سے الوداعی ملاقاتیں کیں۔

ایوان صدر میں ملاقات کے دوران صدر مملکت نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ۔وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات پر جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملک و قوم کیلئے خدمات کی تعریف کی۔ساحر شمشاد مرزا 27 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے ،وہ آخری چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی ہیں کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم میں یہ عہدہ ختم کر کے نیا عہدہ چیف آف ڈیفنس فورسز متعارف کرا یا گیا ہے جس پر بری فوج کے سربراہ ہی فائز ہوں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مین آف انڈین سینما دھرمیندر 89برس کی عمر میں چل بسے

بھارتی فلم انڈسٹری مکمل نقالی پر چل رہی :نادیہ خان

حرا مانی کی بولڈ تصاویر، صارفین نے اداکارہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا

شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش

پاکستانی کرائم تھرلر فلم ’’ججی‘‘ایمازون پرائم پر ریلیز

میں ایسا شخص نہیں جو عورت پر ہاتھ اٹھائے یا بندوق تانے :فیروز خان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak