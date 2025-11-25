صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
ق لیگ کوئٹہ کے بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لے :شجاعت

اسلام آباد (آئی این پی)مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ بلوچستان کو نظرانداز کرنا ملک کو کمزور کرنا ہے۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے پارٹی رہنمائوں ڈاکٹر رفیع اللہ، شکور مری اور بشیر خان اچکزئی سے بلدیاتی الیکشن پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کیا۔ق لیگ کے سربراہ نے ہدایت کی کہ پارٹی کوئٹہ کے بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لے ۔چودھری شجاعت نے مزید کہا کہ بلوچستان کے معدنیات کے ذخائر صوبے کو دوسرے علاقوں سے بہت آگے لے جائیں گے ، ان معدنی ذخائر پر پوری دنیا کی نظریں ہیں،بلوچستان میں پائیدار امن سے معدنیات کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوگا،بلوچستان کی ترقی ہماری قومی ترجیح ہے ۔بلوچستان کو نظرانداز کرنا ملک کو کمزور کرنا ہے ۔

