لاہورہائیکورٹ :ضمنی بیان کی قانونی حیثیت سے متعلق درخواست موثر قانون سازی کیلئے وزارت قانون کو بھجوا دی

  • پاکستان
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے ضمنی بیان کی قانونی حیثیت سے متعلق درخواست موثر قانون سازی کے لیے وزارت قانون کو بھجوا دی۔

چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اداروں نے اپنا کام مکمل کرلیا جب تک قانون شہادت میں ترمیم نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا ۔چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے سماعت کی ۔چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ ہم نے عدالت، پولیس، پراسیکیوشن اور جیل کے نظام کو ون لنک پر دستیاب کردیا ہے اس سسٹم میں ایڈووکیٹ جنرل، پراسیکیوٹر جنرل کو بھی رسائی دی ۔ بہت سارا کام مکمل کرلیا ہے مگر اس نظام کو مکمل کرنے کے لئے قانونی معاونت درکار ہے عدالت نے درخواست وزارت قانون کو بھجواتے ہوئے نمٹا دی اور ہدایت کی کہ ہر پندرہ دن بعد پیش رفت رپورٹ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو بھجوائی جائے ۔

