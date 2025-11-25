پیپلزپارٹی پنجاب میں کھویا مقام دوبارہ حاصل کررہی:گورنر
عوام کے مسائل حل کرناجانتے ہیں ،بلاول بھٹوزرداری آئندہ وزیراعظم ہونگے پیپلز پارٹی پنجاب کے بلدیاتی الیکشن میں بھر پور حصہ لے گی:کارکنوں سے گفتگو
لاہور (سپیشل رپورٹر )گورنرپنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے اور عوام کے مسائل حل کرنا جانتے ہیں، پیپلز پارٹی پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں بھر پور حصہ لے گی، بلاول بھٹو زرداری ملک کے آنیوالے وزیر اعظم ہوںگے ۔ گورنر ہائوس لاہور میں پیپلزپارٹی لاہور ڈویژن کے عہدیداروں اورکارکنوں سے ملاقات کے دوران گفتگوکرتے ہوئے سردار سلیم حیدر نے کہاکہ پیپلزپارٹی پنجاب میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہورہی ہے ،چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت کے مطابق پیپلز پارٹی اپنے مضبوط امیدواروں کو بلدیاتی انتخابات میں اتارے گی۔ انہوں نے پارٹی عہدیداروں کو پیپلزپارٹی کے یوم تاسیس کی بھرپور تیاریاں کرنے کی ہدایت کی،انہوں نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری جلد لاہور آکر عہدیداروں اور کارکنوں سے ملاقات کریں گے ۔ان کا کہناتھاکہ ہم نے گورنر ہائوس کو عوامی گورنر ہاؤس میں تبدیل کر دیا اورگورنر ہاؤس کو سیاست سے بالا تر ہو کر تمام سیاسی جماعتوں کیلئے کھول دیا ۔