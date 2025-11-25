صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نائب وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس، کھیلوں کے فروغ، بڑے مقابلوں کی میزبانی پر غور

نائب وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس، کھیلوں کے فروغ، بڑے مقابلوں کی میزبانی پر غور

اسلام آباد (وقائع نگار) نائب وزیراعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پاکستان میں کھیلوں کے فروغ اور بڑے مقابلوں کی میزبانی کے لیے ملک کی صلاحیت مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔

وزیر خارجہ نے مستقبل کی مصروفیات کی منصوبہ بندی میں لاجسٹک، انتظامی، اور تکنیکی فزیبلٹی کے جائزے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ وسیع البنیاد مشاورت کی اہمیت پر زور دیا۔اجلاس میں پنجاب اور بلوچستان کے وزرا، سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ، صوبائی سپورٹس سیکرٹریز اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سینئر نمائندوں نے شرکت کی۔ 

