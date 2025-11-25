این ایف سی اجلاس اہم ،وزیراعظم اتحایوں کو اعتماد میں لیں گے
صوبوں کی تجاویز سن کر آئندہ این ایف سی اجلاس کیلئے شیڈول کا تعین کیاجائیگا
(تجزیہ: سلمان غنی)
چار دسمبر کو اسلام آباد میں بلائے جانے والے نیشنل فنانس کمیشن کے اجلاس کو اہم منصوبوں کیلئے فنڈنگ کے طریقہ کار،صوبائی دائرہ کار کے معاملات پر وفاق کے بوجھ کی تقسیم اورسرحد پار یا بین الصوبائی امور پر اخراجات کی ذمہ داری کی تقسیم کے حوالہ سے اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے ،اجلاس کی صدارت وزیر خزانہ اورنگزیب کریں گے اور اجلاس میں چاوں صوبوں کے وزرائے خزانہ ،فنانشل ایکسپرٹ اور متعلقہ ذمہ دار شریک ہوں گے ۔ مذکورہ اجلاس کی اہمیت اس لئے ہے کہ وفاق اپنے اوپر بڑھنے والے اضافی بوجھ خصوصاً قرضوں پر سود کی ادائیگی دفاعی شعبہ پر اٹھنے والے اخراجات سمیت متعدد امور پر اپنے مالی وسائل بارے پریشان ہے اور 18 ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو ملنے والے وسائل کے بعد اب خود وفاق صوبوں کی طرف ہمدردانہ نظروں سے دیکھ رہا ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ صوبے وفاق کیلئے قربانی دیں گے یا وفاق اپنے اوپر پڑنے والے اضافی بوجھ میں سے کچھ صوبوں پر منتقل کرے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مرکز او رصوبے اپنے اپنے مالی مسائل کا رونا روتے نظر آ رہے ہیں ۔
اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ اپنے صوبوں کی مالی صورتحال مسائل اور وسائل کا موازنہ اور اس بنا پر وفاق کو کچھ سفارشات پیش کریں گے اور بعدازاں ان کی روشنی میں کمیشن آئندہ این ایف سی اجلاس کیلئے شیڈول کا تعین کرے گا جو اسلام آباد کے علاوہ صوبائی دارالحکومت میں بھی ہوسکتے ہیں۔فنانس کمیشن 2022 میں تشکیل دیا گیا تھا تاکہ وفاق قابل تقسیم محاصل کی تقسیم کیلئے نیا ایوارڈ طے کرے ، آئین کے آرٹیکل 160 کی شق 2میں دئیے گئے ضابطہ کار کے مطابق کمیشن پانچ بڑی ٹیکس کیٹیگریز سے حاصل ہونے والی خالص آمدنی کی وفاق اور صوبوں کے درمیان تقسیم پر سفارشات مرتب کرے گا ،وفاق چاہتا ہے کہ موجودہ آبادی پر فنڈنگ کی تقسیم کے عمل کو ختم کرکے سماجی شعبہ کی کارکردگی او رمقامی حکومتوں کی فعالیت کو معیار بنایا جائے ، اس کی ایک بڑی وجہ آبادی کے حوالہ سے تیار کردہ غلط اعدادوشمار ہیں جو اضافی وسائل کے مطالبہ کے باعث بنتے ہیں۔ 2009 میں جاری ہونے والے ساتویں این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کے محاصل کا حصہ قابل تقسیم محافظ میں 47 فیصد بڑھا کر 57.5 فیصد کردیا گیا تھا بعد میں بلوچستان، پختونخوا اور سندھ کیلئے خصوصی اضافوں کے بعد یہ حصہ مزید بڑھ کر 59 فیصد ہوگیا اور اس طرح وفاق کا حصہ گھٹ کر 42.5 فیصد رہ گیا ۔وفاق نے اپنے بڑھتے وسائل کے باعث تقریباً ڈیڑھ کھرب روپے پٹرولیم لیوی نافذکرکے صوبوں سے اپنی ہی رقم حاصل کی جس سے توازن وفاق کے حق میں ہوگیا ۔
وفاق جی ڈی پی میں بالاتر ایک فیصد اضافہ اور صوبے اس میں 0.5 فیصد اضافہ کی شرائط بھی پوری نہ کرسکے ۔وفاق سیلابی صورتحال کے باعث اپنی معاشی شرح نمو کی پیشگوئی 0.7 فیصد کم کر چکا ہے جبکہ وزارت خزانہ، وزارت دفاع اور آئی ایم ایف قابل تقسیم محاصل کا بڑا حصہ وفاق کو ملنے کیلئے توازن تبدیل کرنے پر زور دے رہے ہیں لیکن آئین پاکستان صوبوں کے حصے میں کسی بھی ایف ایف سی ایوارڈ میں کمی کی اجازت نہیں دیتا اور اس حوالہ سے حتمی فیصلے مرکز اور صوبوں میں باہمی مشاورت سے ہی ممکن ہو سکتے ہیں۔صوبوں کو ان کے حصے ، آبادی اورغربت سے آمدنی کی پیداوار کی بنیاد پر ملتے ہیں، موجودہ فارمولا کے باعث پنجاب کو51.74 ،سندھ کو 24.55،خیبر پختونخوا کو 14.62 اور بلوچستان کو 9.9 فیصد حصہ ملتا ہے ۔بظاہر تو این ایف سی میں وزیراعظم کا کوئی کردار نہیں لیکن آئندہ اجلاس میں شہباز شریف حالات کے تناظر میں اتحادیوں اور سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیں گے ۔
این ایف سی کے صوبوں میں تبدیلی کے عمل کو27 ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنایا جا رہا تھا لیکن پیپلزپارٹی کی جانب سے آنے والے تحفظات کے پیش نظر یہ کام روک دیا گیاتھا اور اب بھی وزیراعظم براہ راست 28 ویں ترمیم کی بات کی تصدیق تو نہیں کر رہے لیکن وہ این ایف سی سمیت بعض اہم امور پر سیاسی مفاہمت کے تحت بڑے فیصلوں کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ماہرین کا کہنا ہے کہ 28 ویں ترمیم بھی رکنے والی نہیں ہے ، حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ این ایف سی پر مشاورت کررہی مگر یہ عملاً ریکارڈ پر نہیں ، یہ حقیقت ہے کہ ملکی معیشت کو سنبھالنے میں آئی ایم ایف کا کردار اہم ہے ۔مجوزہ نئے این ایف سی میں آبادی کا حصہ 82 فیصد سے کم کرنے کی تجویز ہے اور این ایف سی کے اجلاس سے پہلے ہی بعض امور پر مشاورت جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اسی طرح ہوگا جسے زرعی ٹیکس کے نفاذ پر تحفظات کے باوجود اعلان بھی اس سے کرایا گیا جن سے اس حوالہ سے تحفظات تھے اور اب بھی اہم امور پر پیش رفت اسی طرح ہوگی البتہ جو کچھ کیا جائے گا وہ طویل المدتی قول تضاد کے تحت ہوگا، جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ۔