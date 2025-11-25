پی پی خواتین کیخلاف تشدد کے خاتمے کیلئے پر عزم ،بلاول
ریاستی ادارے ،شہر ی خواتین کے تحفظ کیلئے متحد ہو جائیں، پیغام
اسلام آباد ( سٹاف رپورٹر) پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی خواتین کے خلاف ہر قسم کے تشدد، بشمول ڈیجیٹل تشدد کی سخت مذمت کرتی ہے اور ایسے مظالم کے خاتمے کے لیے پُرعزم ہے ۔ انہوں نے خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ خواتین پر تشدد چاہے جسمانی ، نفسیاتی، سماجی، معاشی یا ڈیجیٹل ہو یہ انسانی وقار پر حملہ اور معاشرے کی اخلاقی ناکامی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی خواتین کے حقوق کے لیے بی بی شہید کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پُرعزم ہے ۔ بلاول بھٹو زرداری نے ریاستی اداروں، سیاسی قوتوں اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ خواتین کے تحفظ، فوری انصاف اور مددگار سہولتوں کو یقینی بنانے کے لیے متحد ہو جائیں۔