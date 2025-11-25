صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی 116 میں ایک بھی ووٹ کی ہیرا پھیری ہو تو استعفیٰ دینے کو تیار ہوں، رانا ثنا

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )مشیر وزیراعظم راناثنا اللہ نے کہاہے کہ ضمنی انتخابات سب کے سامنے ہوئے، پی پی 116 میں ایک بھی ووٹ کی ہیرا پھیری ہو تو استعفیٰ دینے کو تیار ہوں۔۔۔

 عام انتخابات میں 50 فیصد ٹرن آؤٹ مناسب سمجھا جاتا ہے ،جبکہ ضمنی انتخابات میں 25 سے 30 فیصد ٹرن آؤٹ مناسب سمجھا جاتاہے ۔ٹی وی انٹرویو میں  راناثنااللہ نے کہا کہ ایک صوبائی حلقے میں 50 ہزار ووٹ پڑیں تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے ، مخالفین نے اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کی سیاست کرنی ہے تو کیا ہمارا قصورہے ؟ ہم نے کب کہا تھا اسلام آباد پر حملہ اور9مئی کریں۔ جرم کی پکڑ نہیں ہو گی تو ہر بندہ چاہے گا کسی کے بھی گھر پر حملہ کر دے گا۔

