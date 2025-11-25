پی پی 116 میں ایک بھی ووٹ کی ہیرا پھیری ہو تو استعفیٰ دینے کو تیار ہوں، رانا ثنا
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )مشیر وزیراعظم راناثنا اللہ نے کہاہے کہ ضمنی انتخابات سب کے سامنے ہوئے، پی پی 116 میں ایک بھی ووٹ کی ہیرا پھیری ہو تو استعفیٰ دینے کو تیار ہوں۔۔۔
عام انتخابات میں 50 فیصد ٹرن آؤٹ مناسب سمجھا جاتا ہے ،جبکہ ضمنی انتخابات میں 25 سے 30 فیصد ٹرن آؤٹ مناسب سمجھا جاتاہے ۔ٹی وی انٹرویو میں راناثنااللہ نے کہا کہ ایک صوبائی حلقے میں 50 ہزار ووٹ پڑیں تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے ، مخالفین نے اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کی سیاست کرنی ہے تو کیا ہمارا قصورہے ؟ ہم نے کب کہا تھا اسلام آباد پر حملہ اور9مئی کریں۔ جرم کی پکڑ نہیں ہو گی تو ہر بندہ چاہے گا کسی کے بھی گھر پر حملہ کر دے گا۔