پاکستان کو عالمی مسائل کے حل کا لائحہ عمل دینا ہوگا:حافظ نعیم
اس وقت فلسطین ،کشمیر ،روہنگیا اور سوڈان سمیت بے شمار مسائل کا سامنا اقوام متحدہ نے آج تک کسی مسلم مسئلے کو حل نہیں کیا: کانفرنس سے خطاب
لاہور(سٹاف رپورٹر،سیاسی نمائندہ)امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ دنیا تبدیل ہورہی ہے ،امت مسلمہ کو بھی بدلتے حالات کے مطابق اپنا لائحہ عمل بناناہوگا۔ امت کا جسم زخمی اور روح گھائل ہوچکی ہے ۔ عالم اسلام کو اس وقت فلسطین ،کشمیر ،روہنگیا اور سوڈان سمیت بے شمار مسائل کا سامنا ہے ۔ان مسائل کو حل کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے ۔فلسطین ورلڈ آرڈر کی مثال بن چکا ہے ۔پاکستان کی چھتری کے نیچے دنیا کے مسائل کے حل کے لئے کوئی لائحہ عمل دینا ہوگا۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے جماعت اسلامی کے زیر اہتمام مقامی ہوٹل میں عالمی گول میز کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ کانفرنس میں 40سے زائد ممالک کے مندوبین شریک ہیں۔حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہمارا مقصد انسانیت کو درپیش مسائل سے آگاہ کرنا ہے ۔ دنیا میں چلنے والا نظام عام انسانوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہوگیا ۔سیاست پر طاقتورمافیاز کا قبضہ ہے ۔عالمی سامراج دنیاکے ہرملک خاص طور پر مسلم ممالک کی سیاست کو اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا ہے ۔اقوام متحدہ نے آج تک کسی مسلم مسئلے کو حل نہیں کیا ۔ حافظ نعیم الرحمن نے کہا طاقتور قانون سے بالاتر نہیں ان کا احتساب ہونا چاہئے ،ان کو کسی قسم کا استثنیٰ نہیں ملنا چاہئے۔
نئی نسل کو تباہی سے بچانے کی ضرورت ہے ۔یہ سوال اہم ہے کہ اسلامی تحریک کی کامیابی کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہئے ۔اسلامی ممالک کے مسائل کے حل کے لئے مشترکہ پالیسی اپنانا ہوگی۔ بین الاقوامی امور کے ماہر مشاہد حسین سید نے کہا کہ امریکہ اور یورپ تنزلی کی طرف جارہا ہے ،جس کا ثبوت یہ ہے کہ لندن کے بعد نیویارک میں بھی مسلم میئر کامیاب ہوا۔معاشی و سیاسی طاقت مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہورہی ہے ۔ دنیا میں پاکستان ،ملائیشیا ،انڈو نیشیا ،ترکیہ ،ایران اور سعودی عرب کی اہمیت بڑھ رہی ہے ۔