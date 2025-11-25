بھارتی وزیر دفاع دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں:وزیراعلیٰ سندھ
کراچی (دنیا نیوز)وزیراعلی مراد علی شاہ کا سندھ کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر سخت ردعمل سامنے آگیا۔
سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیراعلیٰ مراد شاہ نے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع تاریخ سے ناواقف ہیں، سندھ پر بھارتی وزیر دفاع کا بیان سفارتی طور پر غیرذمہ دارانہ ہے ۔وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع اپنی داخلی تقسیم پر توجہ دیں، ہمارے متعلق دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ نے قیام پاکستان سے بھی پہلے 1936 میں بمبئی پریذیڈنسی سے علیحدگی اختیار کی۔انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام نے خودمختاری، وقار اور اپنی سیاسی شناخت کو ترجیح دی، سندھ پاکستان کا اٹوٹ انگ اور ناقابلِ تقسیم حصہ ہے ۔