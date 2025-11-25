صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلگت بلتستان حکومت کی مدت ختم، یار محمد نگران وزیراعلیٰ مقرر

  • پاکستان
گلگت بلتستان کے تمام وزرا ، مشیر،کوآرڈی نیٹرز فارغ، نوٹیفکیشن جاری وزیراعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے نگران سیٹ اپ کا فیصلہ ہوا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )گلگت بلتستان کی حکومت 5 سال مکمل کرنے کے بعد تحلیل ہوگئی، جسٹس (ر) یار محمد خان کو نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان تعینات کردیا گیا، فیصلہ وزیراعلیٰ اور قائدِ حزب اختلاف کی مشاورت سے کیا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ یار محمد خان کی تعیناتی گلگت بلتستان کے آرٹیکل 48 اے (2) کے تحت عمل میں لائی گئی۔اس فیصلے کے لیے گلگت بلتستان کونسل کے چیئرمین نے موجودہ وزیراعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی جس کے بعد یار محمد خان کو نگران وزیر اعلیٰ مقرر کرنے کا اعلان کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے تمام وزراء، مشیران اور کوآرڈی نیٹرز کو ڈی نوٹیفائی کردیا گیا، نگران حکومت سے متعلق دفعات کے تحت نوٹیفکیشن جاری کردیا جو تمام سرکاری دفاتر اور انتظامی حکام کو ارسال کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں اپوزیشن کا کہنا تھا کہ نگران سیٹ اپ مکمل غیر جانبدار ہونا چاہیے ۔ 

