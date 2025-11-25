صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی (آن لائن)پاکستان ٹریڈنگ کارپوریشن نے بنگلہ دیش بھیجنے کیلئے ایر ی 6چاول کی ایک لاکھ ٹن خریداری کیلئے ٹینڈر جاری کر دیا ،بولیاں جمع کرانے کی آخری تاریخ 28 نومبر 2025 ہے۔

ٹینڈر کے تحت کم از کم 25 ہزار ٹن اور زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ ٹن چاول کی خریداری کی جائے گی، یہ چاول کراچی کی بندرگاہوں سے بریک بلک کارگو کی صورت میں بنگلہ دیش روانہ کئے جائیں گے ۔ چاول کی فراہمی کیلئے اہم شرائط میں انسانی استعمال کے قابل ہونا، ناگوار بو، پھپھوندی اور آلودگی سے پاک ہونا شامل ہے ۔

