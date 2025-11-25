گورنر پختونخوا کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے گزشتہ روز چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی ۔فیصل کریم کنڈی کا میڈیا سے گفتگو میں کہناتھاکہ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات میں سیاسی گفتگو نہیں ہوئی۔
انہوں نے ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور پر حملے کی مذمت کی ۔گورنر نے کہاکہ صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے کیلئے انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز کی حمایت ضروری ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کیلئے پاک فوج کا تعاون ناگزیر ہے ۔پالیسیاں جلسے جلوسوں میں نہیں بنتیں، خیبرپختونخوا میں امن و امان سے متعلق صوبائی حکومت کی تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا۔گورنر نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں افغان باشندے ملوث تھے ، افغانستان کو بتا چکے ہیں، بھارت اور اسرائیل ان کی زمین پاکستان میں دہشت گردی کیلئے استعمال کر رہے ہیں۔