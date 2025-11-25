اہم اداروں میں کلیدی تعیناتیوں،بورڈز کی ازسرنو تشکیل کی منظوری
نجکاری کیلئے منتخب اداروں کے زیر التوا کیسزکا جائزہ، تشخیص اور تجزیہ کیا جائے ، وزیر خزانہ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک ، نیوز ایجنسیاں )سرکاری ملکیتی اداروں کے بارے میں کابینہ کی کمیٹی نے اہم سرکاری اداروں میں کلیدی تقرریوں اور بورڈز کی ازسرنو تشکیل کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ نے ہدایت کی کہ نجکاری کیلئے منتخب شدہ سرکاری اداروں کے زیر التوا مقدمات کا جامع جائزہ، تشخیص اور تجزیہ کیا جائے ۔کابینہ کمیٹی کااجلاس وفاقی وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ہوا جس میں فنانس ڈویژن، میری ٹائم افیئرز ڈویژن، پٹرولیم ڈویژن اورصنعت و پیداوار ڈویژن کی جانب سے پیش کردہ سمریوں پر غور کیا گیا۔
ایجنڈا آئٹمز کی منظوری دی گئی جن میں فنانس ڈویژن کی جانب سے زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ (زیڈٹی بی ایل)کے بورڈ کیلئے ایک آزاد ڈائریکٹر کی تقرری،میری ٹائم افیئرز ڈویژن کی تجویز پر پورٹ قاسم اتھارٹی کراچی کے بورڈ میں آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری اور پٹرولیم ڈویژن کی جانب سے سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کے بورڈ میں ایک خالی نشست کو پر کرنے کیلئے نامزدگی شامل تھی۔اجلاس میں صنعت وپیداورڈویژن کی تین سمریوں کی بھی منظوری دی گئی جن میں سندھ انجینئرنگ (پرائیویٹ)لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل، سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈویلپمنٹ اتھارٹی سمیڈا کے بورڈ میں پنجاب سے ایک نجی شعبے کے رکن کی تقرری اور اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریش کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل شامل ہے ۔وزیرخزانہ نے زور دیا کہ اس کڑے انتخابی عمل کو جاری رکھنا ضروری ہے تاکہ ایسے افراد کو ان اداروں اور دیگر سرکاری کمپنیوں کے گورننگ بورڈز میں شامل کیا جائے جو مطلوبہ تجربہ، مہارت، علم اور پیشہ ورانہ اہلیت کے حامل ہوں۔