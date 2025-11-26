حملہ اعلانیہ کرتے ہیں چھپ کر نہیں : پاکستان نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا ہماری پالیسی دہشتگردی کیخلاف ہے افغان عوام کیخلاف نہیں : ترجمان پاک فوج
افغانستان میں بیٹھا ٹولہ افغانیوں کا نمائندہ نہیں ،خون اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتے ،دہشتگردوں کیخلاف قابل تصدیق کارروائی کے بغیر مذاکرات نہیں ہونگے ،پختونخوا میں بھتے کا حصہ طالبان کو جاتا ہے رواں سال67ہزار آپریشن ،1873 دہشتگرد مارے ،سمگلنگ روکنے کا فیصلہ پختونخوا حکومت کو کرنا،فیض حمید کے کورٹ مارشل پر قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہئیں، :ڈی جی آئی ایس پی آرلیفٹیننٹ جنرل احمد شریف
راولپنڈی(دنیا نیوز)ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پاکستان نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا، حملہ اعلانیہ کرتے ہیں چھپ کر نہیں، ہماری پالیسی دہشت گردی کیخلاف ہے ،افغان عوام کے خلاف نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے سینئر صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہافیض حمید کا کورٹ مارشل قانونی اور عدالتی عمل ہے ، جیسے ہی عملدرآمد ہو گا اور کوئی فیصلہ آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے ، کورٹ مارشل پر قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہئیں۔انہوں نے کہا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست کے خلاف بیانیہ چلاتے ہیں، یہ اکاؤنٹس بیرون ممالک سے چلائے جارہے ہیں،افغان ترجمان کا اکاؤنٹ بھارت سے آپریٹ ہورہا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا پاکستان نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا، ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے ،افغان عوام کے خلاف نہیں، ہم کھلم کھلا اعلان کرنے کے بعد حملہ کرتے ہیں۔
افغان رجیم دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کرے ، دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کے بغیر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے ۔ ہمارا مسئلہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ ہے ، افغانستان اور اس کے عوام کے ساتھ نہیں، افغانستان میں بیٹھا ہوا ٹولہ افغانیوں کا نمائندہ نہیں، خون اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتے ۔ہم جب سٹرائیکس کرتے ہیں تو اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، پاکستان کی جانب سے سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا۔پاکستان نے افغانستان میں گزشتہ شب کوئی کارروائی نہیں کی ، کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہے ، دہشتگردوں کے خلاف جب بھی حکومتی پالیسی بنی فوج نے عمل کیا۔لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا بلوچستان حکومت نیشنل ایکشن پلان پر عمل کررہی ہے ،دہشت گردی کے خلاف بنی کمیٹیوں میں فوج کے نمائندے بھی شامل ہیں۔
دہشت گردوں کیخلاف رواں برس ہونے والے آپریشنز کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا رواں برس 67ہزار 23 انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کئے گئے ، سب سے زیادہ آپریشن بلوچستان میں ہوئے ، بلوچستان میں جنوری 2025 سے اب تک کل 53 ہزار انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کئے گئے ،اس دوران خیبرپختونخوا میں 12ہزار 857 انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کئے گئے ۔رواں برس ملک بھر میں دہشت گردی 4 ہزار 729 واقعات پیش آئے ، خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 3357 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ، جنوری 2025 سے اب تک 1873 دہشت گرد مارے گئے ، دہشتگردوں کا آخری دم تک پیچھا کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا سرحدوں کے دفاع کے لئے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں ، بارڈر مینجمنٹ پر بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ وہاں تو فوج اور ایف سی ہے ، خیبر پختونخوا میں افغانستان کے ساتھ بارڈر کی لمبائی 1229 کلومیٹر ہے ، خیبرپختونخوا کے افغانستان کے ساتھ بارڈر پر 20 بارڈر کراسنگ پوائنٹ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اتنی فورس نہیں ہے کہ اس بارڈر پر مکمل طور پر نظر رکھی جاسکے ، فیصلہ خیبر پختونخوا کی انتظامیہ نے کرنا ہے کہ سمگلنگ روکنی ہے ، بارڈر پر پوسٹوں پر حملہ کر کے سمگلنگ والی گاڑیاں پار کروائی جاتی ہیں۔خیبرپختونخوا میں ساڑھے 4 لاکھ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چل رہی ہیں، خیبرپختونخوا میں بھتے کا حصہ افغان طالبان کو جاتا ہے ۔ڈ ی جی آئی ایس پی آر نے کہا 2024 میں 3 لاکھ 66 ہزار جبکہ 2025 میں 9 لاکھ 71ہزار 604 افغان واپس بھجوائے گئے ۔ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا فوج کا ہر افسر سالانہ بنیادوں پر اپنے اثاثے ظاہر کرتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 2014 کے اے پی ایس حملے کی طرح ایف سی ہیڈکوارٹرز پر حملے کے دہشتگرد بھی تیراہ کے راستے سے آئے ، تیراہ سمگلنگ اور دہشتگردی کا گڑھ رہا ہے، آپریشن کے خلاف آبادی کو کھڑا کردیا جاتا ہے۔
طالبان رجیم کہتا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان سے ہجرت کرکے آئے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں، یہ کیسے مہمان ہیں کہ جن کے پاس اسلحہ بھی ہے اور دہشتگردی بھی کرتے ہیں، اگر دہشتگرد پاکستانی ہیں تو انہیں پاکستان کے حوالے کیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق امریکا افغانستان میں 7 اعشاریہ 2 ارب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کر گیا، کیڈٹ کالج وانا میں دہشتگردوں کے پاس امریکی اسلحہ تھا، یہ دہشتگرد پوری دنیا کے لئے خطرہ بن چکے ہیں۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آپریشن سندور نے انڈیا کے منہ پر کالک ملی ہے ۔