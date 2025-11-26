علی لاریجانی کی صدر وزیراعظم سے ملاقات : پاکستان کی جیت ہماری جیت : ایران، دوطرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق
اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران حمایت پر پاکستان کا شکریہ :ایرانی مشیر، گیس منصوبے کا قابل عمل حل نکالنا ہوگا،زرداری پرامن ، خوشحال مستقبل کیلئے ایران کیساتھ ملکر کام کرینگے :شہباز شریف، علی ریجانی اسحاق ڈار اور سپیکر ایاز صادق سے بھی ملے
اسلام آباد(نامہ نگار،مانیٹرنگ ڈیسک) ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکر ٹری ڈاکٹرعلی اردشیرلاریجانی نے صدر آصف زرداری ، وزیراعظم شہبازشیریف، نائب وزیراعظم اسحق ڈار اور سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے الگ الگ ملاقات کی جس میں پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعاون ،پارلیمانی رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا، ڈاکٹرعلی لاریجانی نے اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے دوران پاکستان کی سفارتی اور اخلاقی حمایت پر شکریہ ادا کیا اور حالیہ واقعات میں افواج پاکستان کی بہادری اور کامیابی کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی جیت ہماری جیت ہے ۔ صدر مملکت نے ڈاکٹر لاریجانی کا خیرمقدم کیا اور کہا کہ اسلام آباد اور تہران کے درمیان متواتر تبادلے دو طرفہ تعلقات میں مثبت رفتار کی عکاسی کرتے ہیں، پڑوسی ممالک کے درمیان تعاون ضروری اور دونوں ممالک کے شہریوں کے مشترکہ مفاد میں ہے ۔
ایران-پاکستان گیس پائپ لائن معاملے کا باہمی طور پر قابل عمل حل نکالنے کی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخ، عقیدے اور ثقافت سے جڑے دیرینہ تعلقات ہیں، صدر نے بھارت کے ساتھ جنگ میں ایران کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان دوطرفہ تجارت بڑھانے کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے ، تجارت اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے پاکستان اور ایران کے درمیان ریل رابطے کو ترجیحی بنیادوں پر مضبوط کیا جانا چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ بہتر کنیکٹیویٹی کاروباروں اور مسافروں خصوصاً زائرین کے لیے آسان بنائے گی، ڈاکٹر لاریجانی نے کہا کہ پاکستان کی جیت ہماری جیت ہے ۔ علاوہ ازیں وزیراعظم شہباز شریف اور ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکر ٹری علی لاریجانی نے ملاقات میں دوطرفہ تعاون، پرامن اور خوش حال مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا۔
وزیراعظم نے معزز مہمان کا خیرمقدم کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعلقات مزید مضبوط اور وسیع کرنے پر زور دیا۔ وزیراعظم نے علاقائی مسائل پر ایران کے اصولی مؤقف کو سراہا اور مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ ایران کی یک جہتی پر اپنی طرف سے اور ملک کی طرف سے شکریہ ادا کیا اور دونوں ممالک کے پرامن اور خوش حال مستقبل کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔وزیراعظم نے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای اور صدر مسعود پیزشکیان کے لیے اپنے احترام اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اور پاکستان کی حمایت اور پاک-ایران تعلقات مضبوط بنانے کے عزم پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ملاقات میں طے کیا گیا کہ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قیادت میں ایک وفد جلد ایران کا دورہ کرے گا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں بالخصوص زراعت، مواصلات اور روابط میں تعاون کو مزید فروغ دیا جا سکے ۔علاوہ ازیں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر علی لاریجانی نے ملاقات کی جس میں علاقائی سلامتی، پارلیمانی تعاون اور اقتصادی شراکت داری پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اورپارلیمانی رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔