نئے صوبوں کے قیام سے ملکی وسائل پر منفی اثر نہیں پڑے گا : میاں عامر محمود
ملک میں صوبوں کا قیام جلد بازی میں ہوا،آبادی میں بے تحاشا اضافے سے انتظامی ڈھانچہ کمزور کراچی، لاہور کے سوا ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ،مشرف دورکی بلدیاتی حکومتوں کی کارکردگی بہترین نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس پرعوامی رائے جمع ہورہی،کراچی میں خطاب،قومی ایشوز پر یکجہتی کے بغیر ترقی ناممکن:عبدالرحمن
کراچی(دنیا نیوز)چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامرمحمود نے کہا ہے کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے پانچواں بڑا ملک ہے ، گورننس کی بہتری کیلئے مزید صوبے بنانا ہوں گے ۔نئے صوبوں کے قیام سے ملکی وسائل پر منفی اثر نہیں پڑے گا۔کراچی میں بزنس مین مبشر امام کی رہائش گاہ پر ‘امیجن پاکستان 2030’ کی تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی خطاب کرتے ہوئے میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ ہماری آج کی ڈسکشن غیرسیاسی ہے ،میرا اورچودھری عبدالرحمان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے ۔ ایم کیوایم نے قومی اسمبلی میں نئے صوبوں کی قرارداد پیش کی تھی،پاکستان ایک فیڈریشن ہے ، جو چارصوبوں پرمشتمل ہے ۔ہم نے صوبے بناتے وقت نہیں دیکھا کہ یہاں کس طرح یونٹس کی تقسیم ہونی چاہیے ، پنجاب کی مثال لے لیں تو سب سے زیادہ آبادی یہاں ہے ، یہاں وسائل بھی اُسی حساب سے چاہئیں۔ سب سے چھوٹا صوبہ ہمارا بلوچستان ہے ،لیکن رقبے کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔
میاں عامر محمود کی آمد پر معروف بزنس کمیونٹی نے پرتپاک استقبال کیا۔تقریب میں قومی امور، گورننس ماڈل، نئے صوبوں کے قیام، آبادی کے دباؤ، تعلیم، شفافیت اور مقامی حکومتوں کے نظام پر بھرپور گفتگو ہوئی۔ شرکاء میں سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی، سابق گورنر سندھ معین الدین حیدر، ڈائریکٹر پاکستان سٹاک ایکسچینج احمد چنائے ، سابق وزیرِ مملکت اظفر احسن، سابق صدر کراچی چیمبر انجم نثار، سی ای او کے -الیکٹرک مونس علوی، سابق نائب صدر ایف پی سی سی آئی آصف انعام، سابق سیکرٹر ی کامرس یونس ڈھاگا ، پاکستان ٹیکس بار کے صدر انور کاشف ممتاز سمیت دیگر اہم کاروباری و سماجی شخصیات شامل تھیں۔میاں عامر محمود نے اپنے خطاب میں واضح کیا کہ امیجن پاکستان 2030 کا وژن کسی سیاسی ایجنڈے سے منسلک نہیں بلکہ ملک کی بہتری، عوامی شعور کی بیداری اور مؤثر سسٹم کی تشکیل سے متعلق ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں صوبوں کا قیام جلد بازی میں ہوا اور آبادی میں بے تحاشا اضافے نے انتظامی ڈھانچے کو کمزور کردیا ہے ، چین میں 31 جب کہ امریکا میں آبادی کے لحاظ سے 50 سے زائد ایڈمنسٹریٹو یونٹس قائم کیے گئے ہیں، لیکن پاکستان میں اب بھی صرف پانچ کیپٹل سٹی موجود ہیں، جو ناکافی ہیں۔ 1951 میں ملک کی آبادی 3 کروڑ 37 لاکھ تھی ،جو بڑھ کر 24 کروڑ 30 لاکھ ہوچکی ہے ، لیکن گورننس اس رفتار سے بہتر نہیں ہوسکی۔میاں عامر محمود نے خطاب میں کہا کہ پرویز مشرف کے دور میں بلدیاتی حکومتوں نے بہترین کارکردگی دکھائی، لیکن سیاسی حکومتیں آتے ہی سب سے پہلے مقامی حکومتوں کے اختیارات ختم کردیتی ہیں۔ ملک میں 25 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں اور یہ صورتحال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ 44 فیصد بچے غذائی قلت کا شکار ہیں ،جب کہ سندھ میں کراچی اور پنجاب میں لاہور کے سوا کہیں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ملک بھر کے صوبے آبادی کے دباؤ کے باعث بنیادی سہولیات فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔شرکاء کے سوالات کے جواب میں میاں عامر محمود نے کہا کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے قیام کے لیے ملک بھر سے عوامی رائے جمع کی جارہی ہے۔
پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام میں مڈل کلاس کی کوئی جگہ نہیں، اور موروثی و اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ برسوں سے نظام پر حاوی ہے ۔انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہر انتخاب سے قبل ایک یا دو نئی ریاستیں بن جاتی ہیں، جبکہ پاکستان میں نئی انتظامی تقسیم پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی۔ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں نئے یونٹس کی بات کرتی ہیں لیکن عملی اقدامات نہیں ہوتے ۔ ڈسٹرکٹ حکومتیں فعال ہوں گی تو عدالتی نظام سمیت ریاستی امور بہتر ہوں گے ، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کے ایک جج کے پاس ہزار سے زائد کیسز موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئے صوبوں کے قیام سے ملکی وسائل پر منفی اثر نہیں پڑے گا، الٹا انتظامی کارکردگی بہتر ہوگی ۔پاکستان میں انقلاب کی نہیں بلکہ عوامی شعور کی ضرورت ہے ۔ بے نظیر بھٹو نے بھی ڈسٹرکٹ گورننس کی بات کی جبکہ مسلم لیگ ن نے ڈویژن ڈسٹرکٹ سسٹم کا ماڈل دیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان چلے گا تو اسٹیبلشمنٹ چلے گی، لیکن عوامی مسائل حل کیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔
تقریب سے ڈاکٹر چو دھری عبدالرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان 75 سال سے زائد کا ہوچکا ہے لیکن معیارِ زندگی مسلسل گر رہا ہے ۔ اقوامِ متحدہ کی رپورٹیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ کوئی حکومت بہتر کارکردگی دکھانے میں کامیاب نہیں ہوسکی۔ تعلیم و صحت سمیت تمام شعبے زوال کا شکار ہیں۔ پاکستانی قوم کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ فوراً امیر بننا چاہتی ہے ، محنت، لگن اور پروفیشنل ازم کا فقدان ہے ۔ انہوں نے کہا کہ قومی ایشوز پر یکجہتی کے بغیر ترقی ممکن نہیں، ہمارا حقیقی رول ماڈل صرف اور صرف حضرت محمد مصطفی ﷺ کی سیرت مبارکہ ہے ۔انہوں نے بتایا کہ شفافیت کے عالمی اشاریے میں پاکستان کا نمبر 173 ہے ، جو انتہائی تشویشناک ہے ۔شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان کو بہتر گورننس، مضبوط شفافیت کے نظام، فعال بلدیاتی ڈھانچے اور نئی انتظامی تقسیم کی سخت ضرورت ہے ۔ تقریب اختتام پذیر ہوئی تو ملک کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے امیجن پاکستان 2030 کو پاکستان کی بہتری کی جانب مثبت قدم قرار دیا۔