27 ویں ترمیم کی منظوری جبری اور جعلی، استثنیٰ اسلامی تعلیمات کے منافی : فضل الرحمٰن
حالیہ ترمیم کویکسر مسترد کردیا ، فیڈرل شریعت کورٹ ، سپریم شریعت اپیلٹ بینچ کو فعال بنایا جائے :سربراہ جے یو آئی پیپلز پارٹی نے جمہوری رویوں کے برعکس ترمیم کیلئے ووٹ دیا، ن لیگ کے اندر غلامی کے جراثیم زندہ :پریس کانفرنس
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر،دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک،آئی این پی )جمعیت علمائے اسلام (ف)کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ 27 ویں ترمیم کی منظوری جبری اور جعلی تھی، ترمیم لانے والی قوتوں کی عزت نہیں بڑھی ،استثنیٰ اسلامی تعلیمات کے بھی منافی ہے ، پیپلز پارٹی نے جمہوری رویوں کے برعکس 27 ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اور ایک غیر جمہوری عمل میں حکومت کا ساتھ دیا، مسلم لیگ ن اور شہباز شریف سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی، مسلم لیگ کے اندر آج بھی غلامی کے جراثیم زندہ ہیں۔ ان خیالات کااظہار انہوں نے گزشتہ روز پارٹی کی مجلس شوریٰ کے دو روزہ اجلاس کے بعد اپنی رہائشگاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا ہم نے 27 ویں ترمیم کو کلیتاً (یکسر)مسترد کردیا ، سب سے پہلے بنیادی مسئلے کو دیکھنا ہے ۔ایک سال قبل26 ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں لائی گئی اور وہ ترمیم پارلیمنٹ میں قدرے متفقہ طور پر منظور ہوئی ، 27 ویں ترمیم میں ہمیں نظر انداز کیاگیا ۔
مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جبری طور پر پارٹی سے لوگوں کو توڑا اور جبری و جعلی تعداد پوری کی گئی ۔جو قوتیں اس ترمیم کو لانے پر مصر تھیں ان کی عزت میں بھی اضافہ نہیں ہوا،جن چیزوں سے وہ 26 ویں ترمیم میں دستبردار ہوئے وہ 27 ویں ترمیم میں ہاتھ مروڑ کر منظور کرائی گئیں، 26 ویں ترمیم کے عدلیہ سے متعلق امور پر عدالت گئے تو اب عدالت کو بھی سمجھ نہیں آرہا کیا رائے قائم کی جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ 27 ویں ترمیم کے حق میں پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دیا اور اپنی روایات کو برقرار نہیں رکھا، آئین قومی امانت ، قومی اثاثہ اور میثاق ملی ہے ، پاکستان کی قومی وحدت کی علامت اگر متنازعہ ہوجائے تو خدا نخواستہ یہ ملک کو ایک ملک اور قوم کو ایک قوم نہیں بناسکتی ۔
جے یو آئی سربراہ نے کہاکہ بعض اہل منصب کو تاحیات استثنیٰ دیا گیا، مشرف دور میں بھی زرداری جیل میں رہے ، آج ان کو کہا جارہا ہے تا حیات آپ پر کوئی مقدمہ نہیں ہوسکتا ، اب وہ ایسے معصوم کا روپ دھار گئے کہ کوئی مقدمہ نہیں ہوسکتا اور سب کچھ کرنے کی اتھارٹی دیدی گئی ،میں صدر اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان سے کہتا ہوں وہ ان مراعات اور استثنیٰ کو خود مسترد کردیں، اگر ایسا نہ ہوا تو ملک میں ایک طبقاتی نظام پیدا کردیا جائیگا۔ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اس قسم کا عمل معاشرتی لحاظ سے نہ صرف ناقابل عمل بلکہ اسلامی تعلیمات کے بھی منافی ہے ، اگر خلفائے راشدین عدالتوں کے سامنے پیش ہوسکتے ہیں تو کیا ہمارے حکمران ان سے بھی بلند ہوگئے ؟، یہ قائد اعظم کے اصولوں کی بھی نفی ہے ۔ اس آئینی ترمیم میں اب تک چیف جسٹس کے معاملے پر بھی ابہام ہے کہ ملک کا چیف جسٹس کون ہوگا؟،ہمارا مطالبہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم شریعت اپیلٹ بینچ کو فعال بنایا جائے ، وفاقی شرعی عدالت تاحال نامکمل اور غیر فعال ہے ۔27 ویں آئینی ترمیم سے دستور میں بہتری آئیگی نہ عوامی مفاد اور اسلامی رو سے جائز قانون ہوگا، اس لئے ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں،آزاد عدلیہ کا تصور ترمیم سے ختم کردیا گیا۔
مولانا فضل الرحمن نے کہا ا س کے علاوہ 18 سال سے کم عمر بچوں ،ٹرانس جینڈرز ، گھریلو تشدد کے حوالے سے بھی کچھ قانون سازی کی گئی ، 18 سال سے کم عمر کو نابالغ کہنا کس شریعت کے مطابق جائز ہے ؟، مشرف دور میں ایسا قانون لایا گیا کہ زنا کے مرتکب کو سہولت دینے کا قانون لایا گیا اور پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا، آج جائز نکاح پر قدغن لگائی جارہی ہے ، 18 سال سے پہلے نکاح جنسی زیادتی اور اولاد پیدا ہو وہ جائز، یہ عجیب لطیفہ ہے ان لوگوں کی مت ماری گئی ، کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے کہنے پر قانون سازی کی گئی ، اسی کو غلامی کہا جاتا ہے ، ہم نے 300 سال تک غلامی کیخلاف جنگ لڑی ، کسی صورت ایسی قانون سازی کو جائز قرارنہیں دیا جاسکتا،دینی مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے پر جو قانون سازی ہوئی اس پر کوئی عملدرآمد نہیں ہورہا، یہ اپنی کی ہوئی قانون سازی کے ساتھ بھی منافقت کررہے ہیں۔ ہم اتحاد مدارس اور تمام مکاتب فکر سے رابطے کررہے ہیں، اس سلسلے میں احتجاجی سلسلہ شروع کیا جائے گا۔