کوٹہ پرمیڈیکل میں داخلے یکم دسمبر سے آن لائن درخواستیں جمع
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے ،آئی این پی)پنجاب کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں کوٹہ سیٹوں کے تحت داخلوں کیلئے درخواستیں یکم دسمبر 2025 سے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے آن لائن پورٹل پر جمع کروائی جائیں گی،اس سال پہلی بار دوسرے صوبوں کے امیدوار بھی براہِ راست درخواستیں دے سکیں گے۔
صوبائی کابینہ سے منظور شدہ داخلہ پالیسی کے تحت اسلام آباد کے طلبہ کیلئے ایم بی بی ایس کی 26 ، بی ڈی ایس کی 4 سیٹیں ،آزاد جموں و کشمیر کے امیدواروں کیلئے ایم بی بی ایس کی 36 اور بی ڈی ایس کی 3 ،گلگت بلتستان کیلئے ایم بی بی ایس کی 55 اور بی ڈی ایس کی 5 ،بلوچستان (گڈ ول)کی کیٹگری میں ایم بی بی ایس کی 20 سیٹیں ، سابقہ فاٹا کے طلبہ کیلئے ایم بی بی ایس کی 21 اور بی ڈی ایس کی 6 سیٹیں رکھی گئی ہیں۔ مزید برآں بلوچستان اور سابقہ فاٹا ایچ ای سی سکالرشپ کے تحت ایم بی بی ایس کی 28 اور بی ڈی ایس کی 10 سیٹیں مخصوص کی گئی ہیں، امیدوار کے پاس اپنے صوبے یا علاقے کا ڈومیسائل ہونا اور پی ایم ڈی سی کی مقررہ اہلیت کے معیار کو پورا کرنا لازمی ہے ، کوٹہ سیٹوں کیلئے آن لائن درخواستیں 15 دسمبر تک وصول کی جائیں گی۔امیدواروں کی رہنمائی اور سہولت کیلئے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں سپیشل ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے۔