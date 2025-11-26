اسلام آباد کے پارک میں خیمہ زن 539 افغان باشندے گرفتار
راولپنڈی، اسلام آباد (خبر نگار، مانیٹرنگ ڈیسک) اسلام آباد کے ایک پارک میں خیمہ زن 539 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
راولپنڈی میں آپریشنز کے دوران 34غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس نے غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف آپریشن کیا، 539 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حاجی کیمپ سے افغانستان بارڈر منتقل کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق تھانہ آبپارہ کی حدود ارجنٹائن پارک میں کئی ماہ سے غیر قانونی افغان باشندے خیمہ زن تھے جو ویزا یا دیگر دستاویزات پیش نہ کر سکے۔