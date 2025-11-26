صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد کے پارک میں خیمہ زن 539 افغان باشندے گرفتار

اسلام آباد کے پارک میں خیمہ زن 539 افغان باشندے گرفتار

راولپنڈی، اسلام آباد (خبر نگار، مانیٹرنگ ڈیسک) اسلام آباد کے ایک پارک میں خیمہ زن 539 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔

راولپنڈی میں آپریشنز کے دوران 34غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس نے غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف آپریشن کیا، 539 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حاجی کیمپ سے افغانستان بارڈر منتقل کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق تھانہ آبپارہ کی حدود ارجنٹائن پارک میں کئی ماہ سے غیر قانونی افغان باشندے خیمہ زن تھے جو ویزا یا دیگر دستاویزات پیش نہ کر سکے۔

