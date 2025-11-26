افسروں کے تقرروتبادلے ،شاہد حسن ڈی جی اوقاف تعینات
نوید شہزاد ایم ڈی پنجاب سیڈ کارپوریشن، سلیم افضل ڈی جی فشریز پنجاب مقرر ایس ایس پی نوید عاطف آپریشنز کمانڈر سیف سٹیز لاہور ہونگے ، نوٹیفکیشن جاری
لاہور(اپنے نامہ نگارسے ،کرائم رپورٹر ،خبر نگار) پنجاب میں11سے زائد سول اور 13پولیس افسروں کے تقرروتبادلے کے احکامات جاری کر دئیے گئے ۔پنجاب حکومت نے ایڈیشنل سیکرٹری ہائیر ایجوکیشن فخرالاسلام ڈوگر کو تبدیل کرکے ڈی جی بہاولپور ڈویلپمنٹ اتھارٹی ، ڈپٹی ایم ڈی پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن شاہد حسن کا تبادلہ کرکے ڈی جی اوقاف پنجاب ، ممبر سی ایم آئی ٹی سرفراز احمد باجوہ کو تبدیل کرکے ممبر پنجاب ریونیو اتھارٹی ، ممبر پی اینڈ ڈی بورڈ محسن عباس شاکر کو تبدیل کرکے ممبر سی ایم آئی ٹی پنجاب تعینات کر دیا ہے ۔ اسی طرح او ایس ڈی نوید شہزاد مرزاکو ایم ڈی پنجاب سیڈ کارپوریشن ، ایڈیشنل سیکرٹری ٹورازم صدف ظفر کو ڈی جی پلاک ، سپیشل سیکرٹری وائلڈ لائف محمد سلیم افضل کا تبادلہ کرکے ڈی جی فشریز پنجاب ،طاہر ظفر عباسی کو سپیشل سیکرٹری محکمہ وائلڈ لائف پنجاب اور عبدالرزاق کو سپیشل سیکرٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن پنجاب تعینات کردیا گیا ہے۔
علاوہ ازیں ایڈیشنل سیکرٹری ہیومن رائٹس پنجاب رضوانہ نوید کو گریڈ 20 میں ترقی دے کر ممبر محکمہ ترقیاتی و منصوبہ بندی بورڈ پنجاب لگا دیا گیا ہے ۔ادھر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ایس ایس پی نوید عاطف کو آپریشنز کمانڈر سیف سٹیز اتھارٹی لاہور،حیدر علی کو ایس ایس پی آپریشنز ملتان ،صبا ستار کو ایس ایس پی سکول آف انٹیلیجنس لاہور ،محمد طاہرکو ایس ایس پی انویسٹی گیشن ملتان ،محمد سعیدکو ایس پی صدر ڈویژن فیصل آباد ،وسیم اخترکو ایس پی پٹرولنگ پولیس گوجرانوالہ،عمران رزاق کو سی ٹی او مری ،اسماء رؤف کو پو لیس ٹریننگ سکول سرگودھا ،بابر جاوید جوئیہ کو ایس ایس پی سی سی ڈی سرگودھا ،اختر علی کو ایس پی صدر ڈویژن گوجرانوالہ ،محمد نبیل کو ایڈیشنل ایس پی شیخوپورہ اورغازی محمد عمر کو ایس پی انویسٹی گیشن برانچ لاہور تعینات کر دیا ہے۔
علاوہ ازیں ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد ڈاکٹر بشریٰ جمیل کو آئی جی آفس رپورٹ کرنے کا حکم جاری کردیا گیا ۔تقررو تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ۔دوسری طرف سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے رانا عبدالقیوم کو ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ اینڈ ایلوایشن سکول تعینات کردیا ہے ،اس سے قبل رانا عبدالقیوم کے پاس ڈائریکٹر مانیٹرنگ اور پرنسپل گورنمنٹ سنٹرل ماڈل سکول ریٹی گن روڈ کا چارج تھا،سید عبدالواحد کو پرنسپل گورنمنٹ سنٹرل ماڈل سکول ریٹی گن روڈ کا مستقل چارج دے دیا گیاہے ۔