رینسم ویئر حملوں سے مینوفیکچرنگ اداروں کو 18ارب ڈالر نقصان کا خطرہ

  • پاکستان
رینسم ویئر حملوں سے مینوفیکچرنگ اداروں کو 18ارب ڈالر نقصان کا خطرہ

اسلام آباد(نامہ نگار)سائبر سیکیورٹی فرم کیسپرسکی اور وی ڈی سی ریسرچ نے دنیا بھر کے مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے بڑا انتباہ جاری کیا ہے۔

رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ 2025 کی پہلی تین سہ ماہیوں کے دوران رینسم ویئر حملوں کی وجہ سے مینوفیکچرنگ اداروں کو 18 ارب ڈالر سے زائد کا ممکنہ مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان صرف ڈاؤن ٹائم کی وجہ سے ہوگا مجموعی آپریشنل اور مالی نقصانات زیادہ ہو سکتے ہیں، سب سے زیادہ تخمینہ ایشیا پیسیفک میں 11.5 ارب ڈالر اور یورپ میں 4.4 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔

