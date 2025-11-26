صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی حکومت کی پاکستان پوسٹ کیلئے تجارتی ماڈلز بنانے کی ہدایت

نجکاری، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور دیگر کاروباری ماڈلز کا تقابلی جائزہ لیا جائیگا

 اسلام آباد (ایس ایم زمان)وفاقی حکومت نے وزارتِ منصوبہ بندی، ترقی و اصلاحات اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کو پاکستان پوسٹ کے لیے مختلف تجارتی ماڈلز تیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے ۔ حکومت نے دونوں اداروں کو پاکستان پوسٹ کو تجارتی بنیادوں پر چلانے ، آمدنی بڑھانے اور خسارہ کم کرنے کے لیے جامع سٹڈی اور سفارشات مرتب کرنے کا ٹاسک سونپ دیا ہے ۔ہدایات کے مطابق پاکستان پوسٹ کے مستقبل کے لیے نجکاری، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور دیگر کاروباری ماڈلز کا تقابلی جائزہ لیا جائے گا۔ وزارتِ منصوبہ بندی اور پی پی پی اتھارٹی کی مشترکہ سٹڈی اور سفارشات کی بنیاد پر پاکستان پوسٹ کے حتمی آپریشنل ڈھانچے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ 

