توہین عدالت کیس:چیئرمین سی ڈی اے عدالت پیش،مہلت کی استدعامنظور

  • پاکستان
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی جناح گارڈن فیز ٹو میں پلاٹوں کی الاٹمنٹ سے متعلق توہینِ عدالت کیس میں سی ڈی اے کی جانب سے مہلت کی استدعا منظور کرتے ہوئے قرار دیا کہ تکنیکی کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد معاملے کو دیکھا جائے گا۔

گزشتہ روز عدالت کے حکم پر چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے ،جسٹس محسن اختر کیانی کے استفسار پر چیئرمین سی ڈی اے نے بتایا کمیٹی قائم کر دی ہے وہ 30 روز میں رپورٹ جمع کرائے گی، شہریوں کے سرمائے کو محفوظ بنانے کیلئے نئے رولز تیار کیے جا رہے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے چیئرمین صاحب، آپ کی ٹیم اچھا کام کر رہی ہے ۔بعدازاں سماعت 22 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔

