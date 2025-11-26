صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آؤٹ آف سکول چلڈرن چیلنج فنڈ کے قیام کی تیاری شروع

وفاقی اور صوبائی سٹیک ہولڈرز کی اہلیت و کارکردگی کی بنیاد پر معاونت کی جائیگی تکنیکی ورکنگ گروپ کا فنڈ کی تیاری، ملکیت، ڈھانچہ اور وسائل استعمال پر غور

اسلام آباد (ماہتاب بشیر)وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت نے سکول سے باہر بچوں کے چیلنج سے نمٹنے کیلئے آؤٹ آف سکول چلڈرن چیلنج فنڈ کے قیام کی تیاری شروع کر دی، اس فنڈ کے ذریعے وفاقی اور صوبائی سٹیک ہولڈرز کی اہلیت کے معیار اور کارکردگی کی بنیاد پر مالی معاونت کی جائے گی۔ فنڈ کے ڈیزائن اور عملی نفاذ کی معاونت کیلئے وزارت کے تکنیکی ورکنگ گروپ کے پہلے اجلاس کی سیکرٹری تعلیم ندیم محبوب نے صدارت کی اور ورلڈ بینک، جائیکا، یو نیسکو، یونیسیف، اے ڈی بی، FCDO کے نمائندوں اور ماہرین تعلیم نے فنڈ کی تیاری، ملکیت، ڈھانچہ اور وسائل کے مؤثر استعمال کے طریقہ کار پر گفتگو کی۔ گروپ نے قومی اور بین الاقوامی ماڈلز سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ 

