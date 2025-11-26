صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہنزہ:التر گلیشئر پھٹ کر سرکنے لگا، آندھی سے معمولات زندگی متاثر

کئی مقامات پر بغیر سسٹم و بادل برفباری، تیز ہواؤں سے شہری گھروں میں محصور

ہنزہ (این این آئی، مانیٹرنگ ڈیسک) ہنزہ میں التر گلیشئر پھٹنے اورسرکنے سے آندھی کے باعث معمولات زندگی متاثر، شہری گھروں میں محصور ہو گئے ۔ رپورٹ کے مطابق شدید برفانی طوفانی ہوائیں علاقے میں چھاگئی ہیں جس کے بعد صورتحال شدید ہوگئی۔ کئی مقامات پربغیر سسٹم اوربادل برفباری ہونے لگی ہے ، تیز ہواؤں کے باعث آمد و رفت اور معمولات زندگی شدید متاثر ہیں، لوگ گھروں میں محصور ہوکر رہ گئے ۔ گزشتہ روز وادی کو اس وقت غیر معمولی موسم کا سامنا رہا جب التر گلیشئر کا بڑا حصہ ٹوٹ گیا اور اسے لپیٹ میں لے لیا۔ ماہرین کے مطابق عموماً مارچ اور اپریل میں ہنزہ میں برفانی تودے گرتے ہیں لیکن نومبر میں یہ واقعہ موسمیاتی تبدیلی کا تسلسل ہے ۔ 

