ہنزہ:التر گلیشئر پھٹ کر سرکنے لگا، آندھی سے معمولات زندگی متاثر
کئی مقامات پر بغیر سسٹم و بادل برفباری، تیز ہواؤں سے شہری گھروں میں محصور
ہنزہ (این این آئی، مانیٹرنگ ڈیسک) ہنزہ میں التر گلیشئر پھٹنے اورسرکنے سے آندھی کے باعث معمولات زندگی متاثر، شہری گھروں میں محصور ہو گئے ۔ رپورٹ کے مطابق شدید برفانی طوفانی ہوائیں علاقے میں چھاگئی ہیں جس کے بعد صورتحال شدید ہوگئی۔ کئی مقامات پربغیر سسٹم اوربادل برفباری ہونے لگی ہے ، تیز ہواؤں کے باعث آمد و رفت اور معمولات زندگی شدید متاثر ہیں، لوگ گھروں میں محصور ہوکر رہ گئے ۔ گزشتہ روز وادی کو اس وقت غیر معمولی موسم کا سامنا رہا جب التر گلیشئر کا بڑا حصہ ٹوٹ گیا اور اسے لپیٹ میں لے لیا۔ ماہرین کے مطابق عموماً مارچ اور اپریل میں ہنزہ میں برفانی تودے گرتے ہیں لیکن نومبر میں یہ واقعہ موسمیاتی تبدیلی کا تسلسل ہے ۔