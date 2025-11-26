جسٹس انعام امین دوران سماعت اچانک بے ہوش، ہسپتال منتقل
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی دوران سماعت اچانک طبیعت ناساز ہو گئی ،جس کے بعد انہیں فوری ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
ذرائع کے مطابق جسٹس انعام منہاس اور جسٹس ارباب محمد طاہر کا بینچ سماعت کر رہا تھا جب اچانک جسٹس منہاس بے ہوش ہو گئے ۔ انہیں فوری طور پر نجی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور دیگر ججز بھی موجود رہے ۔ ہسپتال ذرائع نے بتایا کہ جسٹس انعام امین منہاس ہوش میں آ چکے ہیں اور ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے ،انہیں مختلف میڈیکل ٹیسٹ کیلئے زیر معائنہ رکھا گیا ہے تاکہ مکمل صحت یابی کو یقینی بنایا جا سکے ، ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز،جوڈیشل افسران،وکلاء اور دیگر نے ہسپتال میں زیر علاج جسٹس انعام امین منہاس کی عیادت بھی کی۔