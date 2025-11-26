11کھرب بینکوں سے باہر
اسلام آباد(دنیا رپور ٹ)مشیر خزانہ خیبرپختونخو ا مزمل اسلم کا کہنا تھا کہ پاکستانی بینکوں میں جمع کرانے کے بجائے نقدی رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔
سٹیٹ بینک کے مطابق 11 کھرب روپے سے زائد رقم بینکاری نظام سے باہر کرنسی اِن سرکولیشن میں ہیں جو آئی ایم ایف رپورٹ میں شناخت شدہ 5.3 کھرب روپے کی کرپشن سے دو گنا سے زیادہ ہے ، مشیر خزانہ نے کہا کہ کرنسی اِن سرکولیشن میں پچھلے سال کے مقابلے میں تقریبا 20 فیصد اضافہ ہوا ،نقدی رکھنے کی ایک اور وجہ ملک میں بلند ٹیکس شرح بھی ہوسکتی ہیں، حکومتی ڈیجیٹلائزیشن کی مہم کسی کام کی ثابت نہیں ہو رہی۔