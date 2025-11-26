جعلی حکومت کا الیکشن بھی جعلی
لاہور(کورٹ رپورٹر)پی ٹی آئی رہنما وممبر قومی اسمبلی زین قریشی نے کہا ہے کہ پنجاب کی تمام عوام نے ضمنی الیکشن کو مسترد کیا ہے،یہ جعلی حکومت ہے الیکشن بھی جعلی ہے ، تحریک انصاف کسی حلقے سے نہیں ہاری۔
انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ممبر قومی اسمبلی زین قریشی کا کہنا تھا کہ جس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں،ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بائیکاٹ کیا،ضمنی الیکشن میں دس فیصد سے ٹرن آؤٹ کم رہا،شاہ محمود قریشی پی کے ایل آئی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔