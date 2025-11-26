صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی حکومت کا الیکشن بھی جعلی

  • پاکستان
جعلی حکومت کا الیکشن بھی جعلی

لاہور(کورٹ رپورٹر)پی ٹی آئی رہنما وممبر قومی اسمبلی زین قریشی نے کہا ہے کہ پنجاب کی تمام عوام نے ضمنی الیکشن کو مسترد کیا ہے،یہ جعلی حکومت ہے الیکشن بھی جعلی ہے ، تحریک انصاف کسی حلقے سے نہیں ہاری۔

انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ممبر قومی اسمبلی زین قریشی کا کہنا تھا کہ جس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں،ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بائیکاٹ کیا،ضمنی الیکشن میں دس فیصد سے ٹرن آؤٹ کم رہا،شاہ محمود قریشی پی کے ایل آئی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak