ن لیگ کو ووٹرز کے بغیر الیکشن لڑنے کی عادت پڑ گئی :پرویزالٰہی

  • پاکستان
لوگوں نے اس ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا، ہر جگہ مجھ پر کیسز ہیں، پیشی کے بعدمیڈیا سے گفتگو

لاہور (کورٹ رپورٹر، نیوز ایجنسیاں )تحریک انصاف کے مرکزی صدر پرویزالٰہی نے کہا ہے کہ دراصل ن لیگ کو ووٹر کے بغیر الیکشن لڑنے کی عادت پڑ گئی ہے ، الیکشن ووٹرز سے ہوتا ہے اگر بیس فیصد سے کم ووٹرز ہوں تو وہ الیکشن نہیں ہوتا، لوگوں نے اس ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے ، انہوں نے ایف آئی اے سینٹرل کورٹ لاہور میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہر جگہ مجھ پر کیسز ہیں۔

