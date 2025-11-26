متنازعہ ٹویٹس کیس،فریقین کے عدالت،پراسیکیوشن پراعتراضات
دوران سماعت گرماگرمی،ہادی علی چٹھہ اورپراسیکیوٹرکے درمیان سخت جملوں کاتبادلہ اپنی ذات کیلئے سرنڈر کردوں گا،جب بات قانون کی ہوگی تواسی پر عمل ہو گا :جج افضل مجوکہ
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکہ نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کے خلاف متنازعہ ٹویٹس کیس کی سماعت کے دوران سٹیٹ کونسل کو جرح کی تیاری کے لئے وقت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ دوران سماعت شدید گرماگرمی دیکھنے میں آئی،جبکہ فریقین کی جانب سے عدالت اور پراسیکیوشن پر سنگین اعتراضات اٹھائے گئے ۔
کارروائی کے آغاز پر عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کے لیے شکیل احمدایڈووکیٹ کو نیا سٹیٹ کونسل مقرر کردیا،ہادی علی چٹھہ کی جانب سے بیان ریکارڈ کروانے کے دوران پراسیکیوٹر کی بار بار مداخلت پر دونوں میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ایمان مزاری اور ہادی علی کی استدعا پر فاضل جج نے توہین عدالت کاجملہ حکم نامے سے حذف کروانے کی ہدایت کردی۔ جج نے ریمارکس دیئے کہ جہاں میری ذات کا تعلق ہے میں سرنڈر کردوں گا، مگر جہاں بات قانون کی ہوگی وہاں قانون پر عمل ہو گا ،بعدازاں سماعت 27 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔