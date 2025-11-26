سپریم کورٹ لارجربینچ کیخلاف اپیل کون سنے گا؟اصول طے کرنیکافیصلہ
آئینی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ پر لاگو،اسی نے طے کرناکتنے ججز اپیل سنیں گے :اے اے جی پی ٹی آئی وکیل کے آئینی عدالت پرسوالات،اعتراض آپ کا قانونی حق،جسٹس عامرفاروق
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے کیخلاف وفاقی آئینی عدالت کا چھوٹا بینچ اپیل سن سکتا ہے یا نہیں؟ وفاقی آئینی عدالت نے اس سوال پر فریقین کے دلائل سن کر اصول طے کرنے کا فیصلہ کرلیا ،جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں آئینی عدالت کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کیخلاف بیرسٹر گوہر کی اپیل پر سماعت کی۔وکیل سمیر کھوسہ نے مؤقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کے سات رکنی بینچ نے ابتدائی فیصلہ دیا تھا،سپریم کورٹ کے رولز آئینی عدالت نے اپنا لیے ہیں، رولز کے مطابق پانچ رکنی بینچ اپیل پر سماعت نہیں کر سکتا۔
جسٹس عامر فاروق نے کہا فیصلہ تبدیل کرنے کیلئے ہی سات رکنی سے بینچ زیادہ درکار ہوگا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا آرٹیکل 189 کے تحت آئینی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ پر لاگو ہوتا ہے کیونکہ یہ عدالت الگ ہے اس لیے ججز کی تعداد کم یا زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، آئینی عدالت نے خود طے کرنا ہے کہ کتنے ججز اپیل سنیں گے ،عدالت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کیخلاف اپیل پر حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔دوران سماعت پی ٹی آئی کے وکیل سمیر کھوسہ نے وفاقی آئینی عدالت پر اعتراض کیا اور مؤقف اپنایا کہ وفاقی آئینی عدالت کی خودمختاری پر سوالات ہیں، میری رائے میں وفاقی آئینی عدالت کی حیثیت پر سوالات ہیں،جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ اعتراض کرنا آپکا قانونی حق ہے ۔