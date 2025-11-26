ایتھوپیا آتش فشاں کی راکھ بھارت تک پہنچ گئی، کئی پروازیں منسوخ
راکھ اب چین کی طرف بڑھ رہی ،پاکستانی فضائی حدود محفوظ:محکمہ موسمیات
نئی دہلی،کراچی (دنیا مانیٹرنگ)ایتھوپیا میں ہیلی گوبی آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے راکھ بھارت تک پہنچ گئی، جس کے باعث کئی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل مرتیونجے نے میڈیا کو بتایا کہ آتش فشاں کی راکھ پیر کی رات شمالی بھارت تک پہنچی اور اب چین کی طرف بڑھ رہی ہے ۔اس کے نتیجے میں بہت سی بین الاقوامی اور ملکی پروازیں تاخیر کا شکار یا منسوخ ہو گئی ہیں ،کئی پروازوں کا رخ بھی موڑ دیا گیا ہے ۔دوسری جانب ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر ضیغم نے کہا آتش فشاں کی راکھ کراچی کے اوپر سے گزری لیکن یہ اتنی زیادہ اونچائی پر تھی کہ زمین پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے ۔ سندھ کے اوپر سے گزرنے والا یہ بادل بعد ازاں بحیرہ عرب کی جانب نکل گیا، جبکہ شمالی پاکستان مکمل طور پر محفوظ رہا۔ محکمہ موسمیات نے تصدیق کی ہے کہ اس وقت پاکستان کی فضائی حدود محفوظ ہیں۔