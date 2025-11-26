صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شبلی فراز کو دو مقدمات میں اشتہاری قرار دیدیا گیا

  • پاکستان
شبلی فراز کو دو مقدمات میں اشتہاری قرار دیدیا گیا

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)انسداد دہشتگردی عدالت کے جج طاہر عباس سپراکی عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 28 فروری جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیسز میں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما شبلی فراز کو دو مقدمات میں اشتہاری قرار دیدیا۔

گزشتہ روزسماعت کے دوران عدالت نے شبلی فراز کی مسلسل عدم حاضری پر انہیں اشتہاری قرار دیتے ہوئے قرار دیا کہ متعدد بار طلب کیے جانے کے باوجود پیش نہ ہونے پر یہ اقدام ناگزیر تھا۔ انسداد دہشتگردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی عدالت نے پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج کیس میں استغاثہ کے گواہ طلب کرتے ہوئے سماعت یکم دسمبر تک ملتوی کر دی ۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عامر ضیاء کی رخصت کے باعث بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی ۔ 

