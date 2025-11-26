عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ جیل سے آپریٹ نہیں ہوتا سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ میں زیر سماعت بانی پی ٹی آئی کے ایکس (سابق ٹوئٹر) اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست پر اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے عدالت میں جمع کرائے گئے جواب میں واضح کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ جیل سے آپریٹ نہیں ہو رہا۔
سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے مطابق بانی پی ٹی آئی سخت نگرانی میں قید ہیں اور ان کے پاس کسی قسم کی ممنوعہ چیز، خصوصاً موبائل فون موجود نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جیل کے اندر اور اطراف کے علاقوں میں موبائل سگنلز جیمرز نصب ہیں، جس کے باعث موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال ممکن نہیں۔ سپرنٹنڈنٹ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ جیل رولز کے تحت بانی پی ٹی آئی کو سیاسی گفتگو سے روکا گیا ، تاہم ملاقاتوں کے دوران بعض افراد قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی بحث مباحثے میں مشغول رہتے ہیں۔