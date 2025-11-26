پی ایم ڈی سی جائزہ کمیٹی کا اجلاس6روز سے تاخیر کا شکار
کمیٹی پی ایم ڈی سی کے کردار، داخلہ پالیسی اور فیس ڈھانچے کا جامع جائزہ لینے کی پابند ہے
اسلام آباد (ایس ایم زمان)پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے امور کا ازسرِ نو جائزہ لینے کے لیے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں قائم کمیٹی کا چھ روز بعد بھی پہلا اجلاس منعقد نہ ہو سکا۔ کمیٹی کو پی ایم ڈی سی کے ریگولیٹری کردار، داخلہ پالیسی، اعتباری معیار اور فیس ڈھانچے کا جامع جائزہ لینے کا مینڈیٹ دیا گیا ہے جبکہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹی ٹیوشنز کی ایسوسی ایشن کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل بھی اس کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔کمیٹی کے کنوینر اسحاق ڈار ہیں اور ارکان میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وفاقی وزیر صحت سید مصطفی کمال، وزیرِ مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی، چیئرمین پاکستان لائف کیئر انسٹی ٹیوشنز ڈاکٹر سعید اختر، میجر جنرل (ر) اظہر کیانی، سیکرٹری صحت، صدر پی ایم ڈی سی اور پرائیویٹ میڈیکل و ڈینٹل انسٹی ٹیوشنز کا نمائندہ شامل ہیں۔پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹی ٹیوشنز کے نمایاں مطالبات میں فیس مقرر کرنے اور میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں داخلوں کے لیے ایم ڈی کیٹ امتحان کے انعقاد کا اختیار شامل ہے ۔