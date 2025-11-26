صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مارکیٹ میں شفافیت کیلئے مسابقتی کمیشن نے موثر کارروائیاں کیں ،آئی ایم ایف

  پاکستان
مارکیٹ میں شفافیت کیلئے مسابقتی کمیشن نے موثر کارروائیاں کیں ،آئی ایم ایف

اسلام آباد(دنیا رپورٹ)آئی ایم ایف نے اپنی حالیہ رپورٹ میں مارکیٹوں میں شفافیت قائم کرنے، نئی سرمایہ کاروں کے لئے مارکیٹ میں داخلے میں حائل رکاوٹیں کو دور کرنے اور ریگولیٹری خامیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے اہم اقدامات کیے۔

رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ مسابقتی کمیشن نے حالیہ برسوں میں اپنی انفورسمنٹ کی صلاحیت کو مضبوط اور مستحکم کیا ۔ ترجمان مسابقتی کمیشن نے بتایا کمیشن نے گزشتہ دو برسوں میں ایک ارب ایک کروڑ روپے کے جرمانے ریکور کیے جبکہ پچھلے پندرہ برسوں میں محض 20 کروڑ وصول ہوئے تھے ۔ 

