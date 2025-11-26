صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کے 22اضلاع میں واسا کاباضابطہ قیام

پنجاب کے 22اضلاع میں واسا کاباضابطہ قیام

واٹر سپلائی، سیوریج اور سینی ٹیشن کا نظام بہتر ہو گا ،نوٹیفکیشن جاری

راولپنڈی (نیوز رپورٹر)پنجاب حکومت نے راولپنڈی ڈویژن کے ضلع تلہ گنگ، اٹک اور چکوال سمیت صوبے کے 22 اضلاع میں واٹر اینڈ سینی ٹیشن ایجنسی (واسا) کے قیام کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ صوبائی حکومت کے مطابق راجن پور، لیہ، مظفرگڑھ، تونسہ شریف، کوٹ ادو، بہاولنگر، وزیرآباد، تلہ گنگ، لودھراں، وہاڑی، خانیوال، پاکپتن، قصور، خوشاب، بھکر، میانوالی، منڈی بہاؤالدین، نارووال، چکوال، اٹک، چنیوٹ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں واسا باضابطہ طور پر قائم کر دیا گیا ہے ۔حکومت کا کہنا ہے کہ ان اضلاع میں واسا کے قیام سے واٹر سپلائی، سیوریج اور سینی ٹیشن کا نظام بہتر ہو گا ۔

