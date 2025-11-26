وفاقی محتسب کورواں سال خواتین ہراسگی کی 1422 شکایات موصول
صنفی تشدد ، ہراسگی ختم کرنے کیلئے سوچ بد لنا ہوگی :فوزیہ وقار ،16 روزہ آگاہی مہم کا اعلان
اسلام آباد ( نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )وفاقی محتسب برائے انسدادِ ہراسگی کے مطابق گزشتہ دو سال آٹھ ماہ کے دوران دفاتر سمیت مختلف مقامات سے خواتین کی ہراسگی کی 3ہزار 130 شکایات موصو ل ہوئیں۔ یہ شکایات مارچ 2023سے اب تک درج ہوئیں، جن میں سے 2,736 کیسز نمٹا د ئیے گئے ، جبکہ 292 کیسز زیرِ سماعت ہیں۔ وفاقی محتسب کے مطابق رواں برس ہراسگی کی 1,422 شکایات رجسٹرڈ ہوئیں۔ علاوہ ازیں 2020 سے اب تک جائیداد کے حقوق سے متعلق 1,177 شکایات بھی موصول ہوئیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی محتسب فوزیہ وقار نے کہا کہ صنفی تشدد ، ہراسگی ختم کرنے کیلئے قوانین نہیں سوچ بد لنا ہوگی، اسی مقصد کے تحت ‘‘ہم بدلیں گے سوچ’’ کے نام سے 16 روزہ آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا ہے ۔