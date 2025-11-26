بابری مسجد کی جگہ رام مندرکا پرچم لہرانا تشویشناک، پاکستان
ہندوتوا کے تحت اسلامی ورثہ و تہذیب ختم کی جارہی،دنیا اسلاموفوبیا کا نوٹس لے اقوام متحدہ اسلامی ورثہ، مسلمانوں اور تمام مذہبی برادریوں کا تحفظ کرے :ترجمان دفتر خارجہ
اسلام آباد (دنیا نیوز) پاکستان نے ہندوستان میں بڑھتے اسلاموفوبیا اور اقلیتوں کے خلاف رویے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت میں بابری مسجد کی جگہ نام نہاد رام مندر پر پرچم لہرانے پر پاکستان کو گہری تشویش ہے۔ بابری مسجد صدیوں پرانی عبادت گاہ تھی جسے انتہا پسندوں نے 6 دسمبر 1992 کو منہدم کر دیا تھا۔ بھارتی حکومت نے انتہا پسندوں کو عدالت کے ذریعے بری کر دیا اور مسمار کی گئی مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر کی اجازت دی۔
ترجمان نے کہا بھارت میں دیگر تاریخی مساجد کو بھی اسی طرح بے حرمتی کے خطرات کا سامنا ہے ، بھارت کا یہ امتیازی سلوک اقلیتوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے بہت کچھ بتاتا ہے ۔ ہندوستانی مسلمانوں کو سماجی، معاشی اور سیاسی پسماندگی کا سامنا ہے ، عالمی برادری بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا اور اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور حملوں کا نوٹس لے ، اقوام متحدہ بھارت کے اندر اسلامی ورثے ، ہندوستانی مسلمانوں سمیت تمام مذہبی برادریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے ۔